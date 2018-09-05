Абдыкаликова: Казахстан сделал многое для расширения возможностей и прав женщин

Более 50% женщин представляют государственные органы. В мажилисе парламента нашей страны 27% составляют женщины - Абдыкаликова.

Региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» проводится в целях реализации предложений, озвученных Нурсултаном Назарбаевым Дональду Трампу в январе 2018 года. Об этом сегодня на открытии мероприятия рассказала государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнила, что в рамках встречи президентов Нурсултан Назарбаев призвал уделять особое внимание улучшению положения женщин в Афганистане.

«Вопросы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин являются важными аспектам устойчивого развития. Сегодня в независимом Казахстане построено успешное государство с динамичной экономикой и стабильной демократической системой. Одним из основных направлений государственной политики является гендерная политика, расширение возможностей и прав женщин. В этом направлении очень многое сделано за годы независимости», - сказала она.

Принята законодательная и институциональная база, ратифицировано более 10 конвенций, касающихся женщин. В прошлом году принята концепция гендерного и семейного развития до 2030 года. Действуют 2 гендерно ориентированных закона, работает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.

«У нас созданы необходимые условия для расширения политических, экономических и социальных прав и возможностей женщин. Сегодня более 50% женщин представляют государственные органы. В мажилисе парламента нашей страны 27% составляют женщины. Их репрезентативность в политических партиях составляет от 33% до 57%. Женщины также очень активно участвуют в гражданском обществе, около 300 НПО занимаются женским мейнстримингом. Работает республиканская сеть школа лидеров. А также клуб женщин – политиков», - привела статистические данные она.

Более 44% МСБ РК возглавляют женщины. Они создают 1/3 всех рабочих мест в этом секторе. Также преодолен 30% порог представленности женщин на руководящих должностях в финансовом секторе. С 2010 года в Казахстане в 2 раза снижена материнская и детская смертность, работает уникальное на постсоветском пространстве специализированное подразделение по защите женщин – 31 кризисный центр.

«Если посмотреть итоги 2017 года, Казахстан занял 52 место среди 144 стран по индексу гендерного равенства по рейтингу ВЭФ. В том числе, 30 место по экономическому продвижению женщин», - сообщила Абдыкаликова.

Госсекретарь предложила в рамках конференции обсудить и принять комплексную программу развития женского предпринимательства с вовлечением международного бизнеса. А также рассмотреть создание группы заинтересованных женщин – активисток ЦА и Афганистана.

Татьяна Ковалева, Астана

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