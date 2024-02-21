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Законодательство РК

Кто принимал активное участие в разработке законопроекта по обеспечению прав женщин и безопасности детей

Кто принимал активное участие в разработке законопроекта по обеспечению прав женщин и безопасности детей Фото: pexels
Государственный советник РК Ерлан Карин высказался о законопроекте по обеспечению прав женщин и безопасности детей, который сегодня, 21 февраля 2024 года, принял Мажилис Парламента страны, сообщает Zakon.kz.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Им вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.

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Госсоветник подчеркнул, что законопроект предусматривает всесторонний подход к решению проблемы семейно-бытового насилия в русле реализации Послания президента, озвученного осенью прошлого года.

"В целом, законопроектом рассматриваются более 70 поправок в законодательство. В их числе – поправки, направленные на создание инфраструктуры помощи семьям, а также ужесточение наказания за преступления в семейно-бытовой сфере и за все формы насилия в отношении детей... Введена и усилена уголовная ответственность за побои и умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, истязание", – написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что проработан ряд мер профилактического характера для раннего выявления и предупреждения семейного насилия.

"Законопроект подготовлен депутатами совместно с госорганами, экспертным сообществом и общественными организациями".Ерлан Карин

По его словам, активное участие в разработке и продвижении законопроекта приняла Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

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