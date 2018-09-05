Наиболее распространенные нарушения в общественных местах Алматы назвали в полиции

Преступлений в общественных местах стало совершаться меньше – ДВД.

По данным Местной полицейской службы, после активизация пешей формы несения службы наблюдается снижение регистрации преступлений в общественных местах на 27%, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

C целью эффективного использования патрульных нарядов в обеспечении охраны общественного порядка, на территории города организовано пешее патрулирование личным составом дорожно-патрульной полиции в местах массового скопления граждан с охватом дворов и наиболее криминогенных участков.

«С 16 по 31 августа введения на территории мегаполиса пешего патрулирования по «горячим следам» раскрыто 1 011 преступлений. Всего разработано 355 пеших маршрутов, которые в зависимости от оперативной обстановки будут периодически меняться и увеличиваться. В этом плане уже ведется работа по мониторингу и анализу организации, расстановки и распределению нарядов пешего патрулирования. Всего в пешем патрулировании задействовано 922 сотрудника. В рамках «нулевой терпимости к правонарушениям» данная работа будет проводиться на постоянной основе и повсеместно», - доложился и.о. начальника Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

Пешими нарядами активизирована и работа по выявлению правонарушений на вверенных участках. Всего за полмесяца к административной ответственности привлечены 5 907 правонарушителей.

«436 фактов выявлено по ст. 434 (мелкое хулиганство), 745 фактов - по ст. 449 (приставание в общественных местах), 1 663 случая - по ст. 204 (торговля в неустановленных местах), 1 668 фактов - по ст. 505 (нарушение правил благоустройства города), 962 эпизода - по ст. 440 (распитие алкогольных напитков в общественных местах), 362 случая - по ст. 441 (нарушение запрета потребления табачных изделий в общественных местах). Кроме того, 739 человек привлечены к ответственности по ст. 517 (нарушение правил пребывания в РК), 6 из них – граждане дальнего зарубежья, еще 733 граждан СНГ. В приемник-распределитель ДВД помещено 390 человек, в Центр временной адаптации и интоксикации - 143 человека», - резюмировал подполковник Исин.

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