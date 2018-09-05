Mercedes вылетел с дороги на Талгарском тракте в Алматы
Пострадала водитель немецкой иномарки.
В Алматы на Талгарском тракте произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла в районе мкр.Думан. Как рассказали очевидцы, Mercedes ехал в сторону города и его подрезал джип, предположительно, Toyota Land Cruiser Prado. Девушка за рулем немецкой иномарки вывернула руль в сторону. В результате резкого маневра автомобиль вылетел с дороги, переехал встречные полосы движения, обочину, снес столб линий электропередач и врезался в забор стройки.
В результате ДТП пострадала водитель Mercedes, ее забрали в больницу на "скорой".
В обстоятельствах и причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.
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