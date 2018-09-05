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Mercedes вылетел с дороги на Талгарском тракте в Алматы

Пострадала водитель немецкой иномарки.

Фото : zakon.kz5 сентября 2018, 12:21

В Алматы на Талгарском тракте произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в районе мкр.Думан. Как рассказали очевидцы, Mercedes ехал в сторону города и его подрезал джип, предположительно, Toyota Land Cruiser Prado. Девушка за рулем немецкой иномарки вывернула руль в сторону. В результате резкого маневра автомобиль вылетел с дороги, переехал встречные полосы движения, обочину, снес столб линий электропередач и врезался в забор стройки.

В результате ДТП пострадала водитель Mercedes, ее забрали в больницу на "скорой".

В обстоятельствах и причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.


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