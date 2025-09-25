Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Алматы
Днем 25 сентября в Алматы, в южной части города, перевернулась иномарка, сообщает Zakon.kz.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло по улице Байкенова, между улицами Абулхаир-хана и Аскара Кунаева.
Женщина за рулем Hyundai Accent двигалась в западном направлении. И по невыясненным пока обстоятельствам иномарка резко свернула на тротуар, а затем врезалась в дерево, после чего опрокинулась.
Машина снесла опоры газовой трубы. К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов.
В ДТП пострадала водитель иномарки.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Сегодня, 25 сентября, утром в Турксибском районе Алматы произошло ДТП, в котором погиб электровелосипедист.
