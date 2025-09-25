#АЭС в Казахстане
Происшествия

Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:28 Фото: Zakon.kz
Днем 25 сентября в Алматы, в южной части города, перевернулась иномарка, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло по улице Байкенова, между улицами Абулхаир-хана и Аскара Кунаева.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:28

Фото: Zakon.kz

Женщина за рулем Hyundai Accent двигалась в западном направлении. И по невыясненным пока обстоятельствам иномарка резко свернула на тротуар, а затем врезалась в дерево, после чего опрокинулась.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:28

Фото: Zakon.kz

Машина снесла опоры газовой трубы. К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:28

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадала водитель иномарки.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:28

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Сегодня, 25 сентября, утром в Турксибском районе Алматы произошло ДТП, в котором погиб электровелосипедист.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
