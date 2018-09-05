Роза Рымбаева откровенно рассказала о своих пластических операциях

В прошлом году Роза Рымбаева отметила юбилей – ей исполнилось 60 лет. Выглядит артистка прекрасно, как минимум на двадцать лет моложе.

В советское время Розой Рымбаевой восхищались и мужчины, и женщины. В 70-е и 80-е годы она была так же популярна, как Алла Пугачева и София Ротару. О своей нынешней жизни и главном желании – побывать на свадьбах сыновей – певица рассказала в интервью «Собеседнику».

– Со сцены я пока не уходила: регулярно выступаю и в Казахстане, и в России, – говорит Рымбаева. – На российском телевидении меня в последнее время показывают нечасто, но я не переживаю по этому поводу. Я – казахская певица, всю жизнь живу в своей стране, работаю и очень востребована здесь.

В прошлом году Роза Рымбаева отметила юбилей – ей исполнилось 60 лет. Выглядит артистка прекрасно, как минимум на двадцать лет моложе. Кажется, годы над ней не властны. Рымбаева не скрывает, что вторую молодость приобрела благодаря пластическим операциям.

– В моем возрасте необходимо следить за лицом, за морщинами, – продолжает артистка. – К тому же я – актриса, должна быть всегда смелой и интересной, несмотря на то, что уже немолода. Конечно, у меня хорошие гены. Но сейчас столько возможностей пластической хирургии! Я не увлекаюсь этим делом, но понимаю, что без этого никак. Нужно делать все очень осторожно, продуманно, чтобы никто не заметил.

«Под фонограмму не пою!»

Роза уверяет: гастрольный график у нее не менее насыщенный, чем в советское время. И она гордится тем, что никогда не поет под фонограмму.

– Я сквозь землю провалюсь, если буду стоять на сцене и просто рот открывать, – говорит Рымбаева. – Но есть артисты, которые делают это мастерски. У нас живут великие мастера этого дела! Я к их числу не отношусь. Однажды на гастролях у меня неожиданно проявилась сильнейшая аллергия: даже нос заложило. Я к доктору ходила, спрашивала, что со мной случилось. Она проверила мою гортань со всех сторон и сказала: «Розочка, у вас аллергия. У нас завод выбросы делает – это ваша реакция на них!» Мне предложили спеть под фонограмму, но я категорически отказалась. Как же я буду петь чистым голосом, а между песнями разговаривать с заложенным носом?

Сейчас Роза работает сольно, а раньше ее сопровождали музыканты «А’Студио». В свое время они были ее аккомпаниаторами. Рымбаева до сих пор поддерживает с ними отношения.

– До встречи со мной эти ребята никогда не работали в команде, – рассказывает Роза. – Но в советские времена было принято, чтобы с певицей выступал ансамбль. Его организовал мой муж. Он собрал студентов из разных вузов в один коллектив, включая Батыра, который приехал из Санкт-Петербурга. (Батыр Шукенов был основателем и солистом «А’Студио», умер в 52 года от инфаркта. – Ред.) Мы на протяжении пяти лет работали вместе. Но параллельно мы с мужем создали все условия для их роста как отдельных музыкантов. Они сочиняли свою музыку, а потом уже стали работать без меня.

Сыновей вырастила одна

Особая гордость Рымбаевой – ее сыновья Али и Мади. Муж певицы Таскын Окапов умер, когда она была беременна вторым сыном. Так что она их растила в одиночку.

– Воспитывать детей гастролирующей певице очень нелегко, – делится Роза. – Приходится их оставлять и уезжать. Ты выступаешь, а в голове – дети: «Что они там делают? Покушали ли? Спят ли? Не плачут ли?» Важно было дать им хорошее образование. Специальность они выбрали сами. Мои дети – музыканты. Сами пишут музыку, сами исполняют. Когда они выходят на сцену, многие говорят: «Ну все с ними понятно, это же сыновья Рымбаевой!» Такие разговоры есть, от них никуда не денешься… Я же в последнее время мучаюсь вопросами: «Когда они женятся?», «Кого они выберут?» Я в волнении и ожидании. Они у меня – завидные женихи: старшему сыну, Али, уже 26 лет, младшему, Мади, – 18.

Рымбаева говорит, что вмешиваться в их личную жизнь не будет.

– Выбор у них большой – девушек красивых очень много, – улыбается артистка. – Пускай сами найдут ту, какая им по душе. Тем более, думаю, вряд ли они прислушаются к моим советам. Приведут домой и скажут: «Вот она, моя невеста!» И что мне останется делать? Принять ее и полюбить!

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