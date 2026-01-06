Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева готовится к юбилейному концерту. Он посвящен 50-летию творческой деятельности певицы, сообщает Zakon.kz.
Выступление пройдет 7 февраля во Дворце Республики в Алматы в 19:00.
"Легенда и голос поколений дает свой отчетный юбилейный концерт. Главные хиты и не только в сопровождении лучших музыкантов страны и эстрадно-симфонического оркестра "Al jazz Symphony" ждут вас", – говорится на сайте продажи билетов.
Стоимость билетов варьируется от 5 до 25 тысяч тенге.
Поклонники певицы услышат композиции со специально подготовленными музыкальными номерами в сопровождении живого оркестра.
