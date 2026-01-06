#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене

Народная артистка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 08:55 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева готовится к юбилейному концерту. Он посвящен 50-летию творческой деятельности певицы, сообщает Zakon.kz.

Выступление пройдет 7 февраля во Дворце Республики в Алматы в 19:00.

"Легенда и голос поколений дает свой отчетный юбилейный концерт. Главные хиты и не только в сопровождении лучших музыкантов страны и эстрадно-симфонического оркестра "Al jazz Symphony" ждут вас", – говорится на сайте продажи билетов.

Стоимость билетов варьируется от 5 до 25 тысяч тенге.

Поклонники певицы услышат композиции со специально подготовленными музыкальными номерами в сопровождении живого оркестра.

Ранее мама Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость.

Аксинья Титова
Читайте также
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
03:30, 29 декабря 2025
"Легенда, примадонна": Роза Рымбаева намекнула фанатам на свой скорый юбилей
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
03:20, 11 сентября 2025
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
07:32, 28 августа 2025
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
