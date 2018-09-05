Принять меры по врачебным ошибкам попросил депутат

Граждане, обратившиеся за медицинской помощью, должны получать ее качественно и в срок, не опасаясь за свою жизнь.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Артур Платонов поднял вопрос принятия мер, направленных на исключение или сведение к минимуму как врачебных ошибок, так и приводящих к ним условий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ранее я уже обращался с депутатскими запросами по фактам смерти детей от анафилактического шока вследствие применения препаратов без должной проверки на индивидуальную непереносимость пациентом. Тогда вопросы касались деятельности стоматологической службы. Посещение 13-летней девочкой одной из частных стоматологических клиник и анафилактический шок после наркоза», - сказал мажилисмен в своем запросе на имя министра здравоохранения РК Е. Биртанова.

По словам А. Платонова, фактически никаких серьезных выводов сделано не было.

«Хотя в запросе было четко обозначены необходимые стратегические и тактические меры, требующие решения в деятельности детской стоматологической службы. Ответ из министерства здравоохранения был получен в виде приложения с содержанием статистических данных и напоминал в лучшем случае отписку», - констатировал он.

«После чего я вновь был вынужден обратиться с аналогичным запросом, так как трагедия повторилась в той же стоматологической клинике и с тем же исходом, только пациентом был двухлетний мальчик из России, гостивший с родителями у родственников. От введения внутривенной анестезии ребенок не проснулся. И вот снова летальный исход: после обращения в первую городскую больницу Астаны за медицинской помощью по казалось бы не сложному случаю - аллергической реакции на укус насекомого - от укола умирает 28-летняя Макпал Испенбетова», - напомнил депутат.

Он процитировал предварительное заключение по последнему факту смерти женщины.

«Я цитирую: «Неуточненный шок, теперь будут другие исследования», конец цитаты. Анализируя летальные случаи после обращения за врачебной помощью уточненные и неуточненные шоки, объективные и субъективные причины происходящего прошу вас, Ержан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), усилить контроль за комплексом необходимых системных мер, направленных на исключение или сведение к минимуму как врачебных ошибок, так и условий к ним приводящих. Чтобы граждане, обратившиеся за медицинской помощью, получали ее качественно и в срок, не опасаясь за свою жизнь. Также важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование последнего ЧП. Надеемся, что последнего», - заключил А. Платонов.

Ксения Давыдова, Астана

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