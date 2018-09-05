О фактах подкупа должностных лиц не говорится - Биртанов о скандале с Sanofi
На сегодня у нас зарегистрированных случаев подкупа должностных лиц со стороны этой компаний или её дистрибьюторов нет - министр.
Фото : открытые источники5 сентября 2018, 17:46
Министр здравоохранения Елжан Биртанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций прокомментировал информацию, размещенную на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), о том, что крупная компания Sanofi занималась взяточничеством на территории Казахстана, передает Zakon.kz.
Елжан Биртанов ознакомился с данными, отраженными в документе.
"Речь буквально идёт о том, что в отношении компании возбуждено делопроизводство, не знаю, уголовное или административное, в основе которого было обнаружение в бухгалтерских документах наличия отдельных фондов, резервов, предназначенных для подкупа должностных лиц. То есть о фактах подкупа должностных лиц в этом пресс-релизе не говорится. На сегодня у нас зарегистрированных случаев подкупа должностных лиц со стороны этой компаний или её дистрибьюторов нет", - отметил министр.
Он также добавил, что в прошлом году, как всем известно, был возбуждён ряд уголовных дел в отношении должностных лиц, которые до сих пор расследуются.
- И, опять же, мы не можем пока подтвердить, связано ли это с этой компанией. Наверное, этот вопрос лучше адресовать правоохранительным органам, но насколько нам известно таких случаев нет. Информация основана именно на обнаружении бухгалтерской документации, - пояснил Биртанов.
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