Посетителя колонии задержали за дачу взятки сотруднику
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы.
Фото : qazaquni.kz6 сентября 2018, 13:24
Сегодня в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о задержании подозреваемого в даче взятки сотруднику колонии, передает Zakon.kz.
"Сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Павлодарской области и антикоррупционной службы на КПП исправительного учреждения после дачи взятки сотруднику учреждения за пронос без досмотра передачи осужденным задержан посетитель. Проводится досудебное расследование по ст.367 ч. УК РК (Дача взятки)", - сообщил Садубаев.
Представитель МВД обратил внимание граждан на то, что в соответствии законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу, с наказанием в виде лишения свободы.
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