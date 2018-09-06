Посетителя колонии задержали за дачу взятки сотруднику

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы.

Сегодня в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о задержании подозреваемого в даче взятки сотруднику колонии, передает Zakon.kz.

"Сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Павлодарской области и антикоррупционной службы на КПП исправительного учреждения после дачи взятки сотруднику учреждения за пронос без досмотра передачи осужденным задержан посетитель. Проводится досудебное расследование по ст.367 ч. УК РК (Дача взятки)", - сообщил Садубаев.

Представитель МВД обратил внимание граждан на то, что в соответствии законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу, с наказанием в виде лишения свободы.

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