Алматинцы шокированы ценами на дизтопливо

Сегодня средняя цена на солярку на городских заправках составляет 190 тенге.

Цена дизтоплива на АЗС крупных сетей в Алматы превысили стоимость бензина АИ-95, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, государство здесь ни при чем, так как цены на тяжелое топливо устанавливают сами владельцы автозаправок, которые, прежде всего, ориентируются на расценки России и других сопредельных стран.

«С 2016 года отменено государственное регулирование цены на дизельное топливо. В связи с чем цена на дизельное топливо в настоящее время складывается из сложившейся конъюнктуры рынка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в министерстве добавили, что вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков еще месяц назад провел пресс-конференцию, где поднимались вопросы увеличение уровня цен на дизтопливо. И среди прочего он отметил, что по данным рейтинга Международного агентства Global Petroleum Prices, (по состоянию на 30 июля т.г.) Казахстан занимает 10 позицию среди стран с самым дешевым бензином, а дизтопливу — 13 место среди 167 стран.

«Дороже, чем наш бензин, в таких странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан и т.д. Дешевле бензин стоит только в 9 странах (Венесуэла, Иран, Кувейт) и дизтопливо дешевле в 12 странах (Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия). Рейтинг формируется ежемесячно. Данные открытые и убедиться может любой желающий», — сообщил тогда Б. Акчулаков.

К слову, возможный дефицит дизтоплива и повышение цен на него, еще в июле предвидел известный блогер и экономический обозреватель Денис Кривошеев. Он отметил, что возможный дефицит казахстанского рынка дизельного топлива в августе, скорее всего, снова будут преодолевать при помощи России, а значит, следует ждать и временного роста цен. А учитывая существующую разницу цен на наших рынках, существует высокая вероятность дальнейшего роста розничных цен в РК до уровня достижения баланса.

«По нашим расчетам, розничная цена российского дизельного топлива на казахстанских АЗС, особенно в приграничных с Россией областях, должна составлять не менее 190 тенге за литр, а средняя цена по Казахстану - не менее 187 тенге. По сути, это неизбежно, разве что государство не начнет тратить свои резервы на поддержание заведомо нерыночных цен на дизельное топливо. Понятно, что ресурсы для этого есть, но другой вопрос, а правильно ли это? Есть ли смысл поднимать налоги, чтобы потом гасить «пожар» за счет собственных же ресурсов и, по сути, субсидировать сельхозтоваропроизводителей и прочих отраслей, использующих дизельное топливо. Так что цена в 190 тенге за литр при существующем раскладе объективна и необходима рынку для выживания при прохождении периода сезонного увеличения спроса», – заявил тогда Д. Кривошеев.

При этом, по мнению блогера, есть все основания предполагать, что в конце года произойдет снижение цен на этот вид топлива. С ноября акциз на дизельное топливо вернется к отметке в 540 тенге за тонну, а сезонное снижение спроса и ожидаемое завершение модернизации НПЗ РК приведут к насыщению рынка нефтепродуктами собственного производства.

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