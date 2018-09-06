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Димаш Кудайберген покорил жюри и зрителей на "Новой волне" в Сочи

Казахстанский певец выступил на сцене "Новой волны" в качестве гостя.

Фото : instagram/kudaibergenov.dimash6 сентября 2018, 14:40

Димаш Кудайберген выступил на "Новой волне" в Сочи с песней группы А-Студио, передает Zakon.kz.

Видео своего выступления казахстанский певец разместил в instagram.

Для своего выступления Димаш выбрал песню "Грешная страсть". Аккомпанировал ему Байгали Серкебаев.

Выступление молодого таланта произвело настоящий фурор. Зал буквально взорвался восторженными криками и аплодисментами. Член жюри Игорь Крутой стоя выразил восхищение певцу. Сам Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников и пригласил их в Казахстан.

Казахстанский певец выступил на сцене "Новой волны" в качестве гостя.


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