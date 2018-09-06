Димаш Кудайберген покорил жюри и зрителей на "Новой волне" в Сочи
Казахстанский певец выступил на сцене "Новой волны" в качестве гостя.
Фото : instagram/kudaibergenov.dimash6 сентября 2018, 14:40
Димаш Кудайберген выступил на "Новой волне" в Сочи с песней группы А-Студио, передает Zakon.kz.
Видео своего выступления казахстанский певец разместил в instagram.
Для своего выступления Димаш выбрал песню "Грешная страсть". Аккомпанировал ему Байгали Серкебаев.
Выступление молодого таланта произвело настоящий фурор. Зал буквально взорвался восторженными криками и аплодисментами. Член жюри Игорь Крутой стоя выразил восхищение певцу. Сам Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников и пригласил их в Казахстан.
Казахстанский певец выступил на сцене "Новой волны" в качестве гостя.
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