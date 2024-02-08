Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото

Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий, сообщает Zakon.kz.

"Как у вас дела, друзья мои?" – написал артист на своей странице в instagram.

Фанатам певца понравился его новый пост и они оставили восторженные комментарии: 

  • Солнышко Казахстана!
  • Ты наша гордость, радость, ты наша достояние республики Казахстан, дай Бог ИншаАлла здоровья, счастья, благополучия, успехов, процветания и долгих лет жизни с Богом!
  • Димаш, королевский синий Вам очень идет. У нас все в порядке, но главное чтобы все хорошо👍было у тебя.
  • Машаллах, оставайся всегда таким добрым и светлым человеком.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген обратился к армии преданных поклонников по всему миру.

Читайте также

Житель Рудного пробился в гранд-финал популярного шоу X Factor
Житель Рудного пробился в гранд-финал популярного шоу X Factor
Алматинские горы
Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев
Джеймс Кэмерон написал сценарий пятой части "Аватара"
Джеймс Кэмерон написал сценарий пятой части "Аватара"
Айсулу Омарова
Интересное Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: