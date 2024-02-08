Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий, сообщает Zakon.kz.

"Как у вас дела, друзья мои?" – написал артист на своей странице в instagram.

Фанатам певца понравился его новый пост и они оставили восторженные комментарии:

Солнышко Казахстана!

Ты наша гордость, радость, ты наша достояние республики Казахстан, дай Бог ИншаАлла здоровья, счастья, благополучия, успехов, процветания и долгих лет жизни с Богом!

Димаш, королевский синий Вам очень идет. У нас все в порядке, но главное чтобы все хорошо👍было у тебя.

Машаллах, оставайся всегда таким добрым и светлым человеком.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген обратился к армии преданных поклонников по всему миру.