Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий, сообщает Zakon.kz.
"Как у вас дела, друзья мои?" – написал артист на своей странице в instagram.
Фанатам певца понравился его новый пост и они оставили восторженные комментарии:
- Солнышко Казахстана!
- Ты наша гордость, радость, ты наша достояние республики Казахстан, дай Бог ИншаАлла здоровья, счастья, благополучия, успехов, процветания и долгих лет жизни с Богом!
- Димаш, королевский синий Вам очень идет. У нас все в порядке, но главное чтобы все хорошо👍было у тебя.
- Машаллах, оставайся всегда таким добрым и светлым человеком.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген обратился к армии преданных поклонников по всему миру.
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