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Доллар продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,6 тенге.

Фото : Костанай ТВ6 сентября 2018, 16:12

По итогам дневной сессии на KASE курс доллара относительно тенге продолжил рост, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 372,60 (+2,34) тенге за доллар, объем торгов – 165,8 млн долларов.

Средневзвешенный курс рубля составил 5,4634 (+0,0360) тенге за рубль, объем торгов - 35 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро - 433,30 (+4,33) тенге за евро.

По итогам утренней и дневной сессий 6 сентября средневзвешенный курс доллара составил 372,23 тенге за доллар, рубля - 5,4636 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара – 373,7 - 375,3 тенге, евро - 433,5 - 435,7 тенге, рубля - 5,48 - 5,54 тенге.


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