Названы самые богатые семьи России
Президент ОАО Нефтегазовая компания РуссНефть Михаил Гуцериев возглавил список Forbes.
Российский Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских семей. Второй год подряд его возглавила семья Михаила Гуцериева, общее состояние которой оценено в 5,97 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости.
При этом отмечается, что клан "потерял" одного из своих членов — Микаила Шишханова. Состояние семьи также значительно сократилось за год — в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.
На втором месте удалось закрепиться Ротенбергам, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса, в семью входят сын Аркадия Игорь и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние выросло на 650 миллионов долларов.
Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.
Замыкают первую пятерку семьи Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов) и Рахимкуловых (1,7 миллиарда долларов).
В десятку самых богатых российских семей также вошли Саркисовы (полтора миллиарда долларов), Шамаловы (1,47 миллиарда долларов), Бажаевы (1,41 миллиарда долларов), Магомедовы (1,4 миллиарда долларов) и Зубицкие (1,06 миллиарда долларов).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!