Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России
Фото: wikipedia
Татьяна Бакальчук вновь возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes
Forbes составил ежегодный список 20 богатейших женщин в России. Первую строчку в нем вновь заняла основательница Wildberries Татьяну Бакальчук.
Состояние лидера рейтинга Бакальчук оценивается в 5,5 млрд долларов. В общем списке богатейших россиян она на 22 строчке.
Мать семерых детей является самой богатой россиянкой по версии Forbes ежегодно, начиная с 2020 года.
17 августа основательница Wildberries объяснила, почему решила развестись с мужем.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript