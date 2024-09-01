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Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России

Forbes, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 08:18 Фото: wikipedia
Татьяна Бакальчук вновь возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Forbes составил ежегодный список 20 богатейших женщин в России. Первую строчку в нем вновь заняла основательница Wildberries Татьяну Бакальчук.

Состояние лидера рейтинга Бакальчук оценивается в 5,5 млрд долларов. В общем списке богатейших россиян она на 22 строчке.

Мать семерых детей является самой богатой россиянкой по версии Forbes ежегодно, начиная с 2020 года.

17 августа основательница Wildberries объяснила, почему решила развестись с мужем.

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