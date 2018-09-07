В России придумали двигатель на водке
Разработчики отмечают, что подобные двигатели можно ставить на любой наноспутник CubeSat.
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разработали двигатель для наноспутников, работающий на водке (40-процентном водном растворе этилового спирта). Об этом сообщает ТАСС.
«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40 процентов смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах», — говорится в пресс-релизе вуза.
Максимальная масса полностью заправленной двигательной установки составит 1,55 килограмма. Ожидаемый суммарный импульс скорости — не менее 80 метров в секунду. Разработчики отмечают, что подобные двигатели можно ставить на любой наноспутник CubeSat.
Самарский вуз является разработчиком наноспутника SamSat-218, который отправился на орбиту в апреле 2016 года во время первого пуска с космодрома Восточный. Вскоре сигнал со спутника был потерян. По одной из версий, потеря сигнала могла быть связана с сильным вращением аппарата вокруг своей оси
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