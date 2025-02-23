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Мир

Двигатель отказал у самолета, летевшего из России на Кубу

самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 16:57 Фото: pixabay
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший рейсом Москва – Кайо-Коко (Куба), из-за отказа двигателя вынужденно полетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Aviaincident, экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт Пулково.


"Москва – Кайо-Коко а/к Nordwind RA-73341 – отказ двигателя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в самолете, летевшем из Астаны в Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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