Двигатель отказал у самолета, летевшего из России на Кубу

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший рейсом Москва – Кайо-Коко (Куба), из-за отказа двигателя вынужденно полетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Aviaincident, экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт Пулково.





"Москва – Кайо-Коко а/к Nordwind RA-73341 – отказ двигателя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в самолете, летевшем из Астаны в Актау.