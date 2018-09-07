В чем заключается сотрудничество ФБР и Генпрокуратуры РК - тайна

В главном надзорном органе засекретили данные сотрудничества с американским ведомством, сославшись на статью о неразглашении подписанной в 1992 году конвенции.

В Генеральной прокуратуре РК ответили на запрос Zakon.kz по вопросам правовой помощи ФБР США. Как выяснилось, данные о сотрудничестве ведомств являются засекреченными из-за подписанной конвенции, в которой предусматривается пункт о конфиденциальности информации.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что Генеральная прокуратура с компетентными органами США, в том числе с ФБР по вопросам правовой помощи, осуществляет сотрудничество в рамках Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам от 1992 года. При этом отмечаем, что в интересах следствия, при исполнении международных запросов американской стороны об оказании правовой помощи, в соответствии со ст.25 указанной конвенции, соблюдается принцип конфиденциальности. В этой связи, предоставить сведения об оказанной правовой помощи компетентным органам США не представляется возможным", - говорится в ответе на запрос.

Также в надзорном органе добавили, что за последние три года между Казахстаном и США экстрадиция осужденных не осуществлялась.

27 августа генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров встретился с делегацией Федерального Бюро Расследований США. Коллеги обсудили сотрудничество по исполнению запросов оказания взаимной правовой помощи. За последние три года таких запросов в Казахстан поступило 16, в том числе 6 из ФБР США, которые, как сообщалось ранее, были реализованы в полном объеме. Как раз данные о взаимной поддержки и подлежали неразглашению. Также стороны обговорили вопрос о взаимной экстрадиции заключенных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!