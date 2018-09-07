Предварительную причину убийства полицейского назвали в МВД

Дело находится на контроле МВД.

В МВД РК прокомментировали убийство полицейского, произошедшее 6 сентября в поселке Чапаево Акжаикского района ЗКО на территории ОВД, передает Zakon.kz.

"По факту убийства командира батальона Управления специализированной службы охраны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области работает специальная комиссия из числа сотрудников Департамента собственной безопасности и Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношении. Дело находится на контроле МВД.

6 сентября в 16.37 в поселке Чапаево на территории ОВД сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО, выстрелил из табельного оружия в командира взвода 2-го батальона Акжаикского района УССО, который скончался от полученных ранений. По данному факту начато досудебное расследование по статье "убийство".

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