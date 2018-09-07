Курс тенге к доллару продолжает падать

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,69 тенге.

По итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге продолжил падение, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,69 тенге за доллар (+3,41 тенге), объем торгов – 391,6 млн долларов (+249 550,00). По итогам вечерней сессии KASE 6 сентября средневзвешенный курс доллара составил 372,6 тенге за доллар.

По российскому рублю сделок заключено не было, на момент закрытия сессии средневзвешенный курс рубля составил 5,4634 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,9070 тенге за юань (+0,6241).

В обменниках курс доллара – 377-380 тенге, евро - 437-441 тенге, рубля - 5,44-5,54 тенге.

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