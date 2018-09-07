Сразу несколько пар молодоженов поздравил Нурсултан Назарбаев
Глава государства отметил важность укрепления института семьи и воспитания молодого поколения казахстанцев.
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства посетил новый дворец торжеств «Ақ сарай», где проходила церемония бракосочетания молодых пар, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".
Президент Казахстана поздравил молодоженов, пожелав им счастья и семейного благополучия.
- Скоро в Казахстане День семьи. Счастье для многих людей – это семья и дети. Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил важность укрепления института семьи и воспитания молодого поколения казахстанцев.
В свою очередь, молодожены поблагодарили президента Казахстана за проводимую политику, направленную на поддержку молодых семей, в том числе, за программу «7-20-25».
Новый дворец бракосочетания был построен частным предпринимателем в рамках программы «Рухани жаңғыру».
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