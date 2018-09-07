Сразу несколько пар молодоженов поздравил Нурсултан Назарбаев

Глава государства отметил важность укрепления института семьи и воспитания молодого поколения казахстанцев.

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область глава государства посетил новый дворец торжеств «Ақ сарай», где проходила церемония бракосочетания молодых пар, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".

Президент Казахстана поздравил молодоженов, пожелав им счастья и семейного благополучия.

- Скоро в Казахстане День семьи. Счастье для многих людей – это семья и дети. Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил важность укрепления института семьи и воспитания молодого поколения казахстанцев.

В свою очередь, молодожены поблагодарили президента Казахстана за проводимую политику, направленную на поддержку молодых семей, в том числе, за программу «7-20-25».

Новый дворец бракосочетания был построен частным предпринимателем в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!