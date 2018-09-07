В Алматы возобновляется работа Центров обслуживания студентов

Южный мегаполис вошел в число 40 городов мира с высоким уровнем электронного сервиса.

Департаментом по делам государственной службы г. Алматы совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в одном из ведущих вузов страны – Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева проводится «Ярмарка государственных услуг», сообщает Zakon.kz.

Площадка для данного мероприятия выбрана не случайно. По результатам мониторинга обслуживания населения в ЦОН, проведенного Департаментом по делам госслужбы и противодействия коррупции г. Алматы, было установлено, что большинство студентов высших и профессиональных учебных заведений обращаются в ЦОН для получения справок. Поэтому, чтобы упростить процедуры получения необходимых справок, обеспечения учащейся молодежи электронными ключами и было решено перед началом нового учебного года во всех учебных заведениях возобновить работу Центров обслуживания студентов (ЦОС).

Кроме того, каждому ЦОН города в рамках договоренности поручено направить специалистов для обучения сотрудников ЦОС и проведения мониторинга по лицам, обращающихся за справками в ЦОН. Для этого и проводится сегодня «Ярмарка государственных услуг» в университете имени Сатпаева. Цель - разъяснить студентам и работникам вуза о порядке предоставления госуслуг, о преимуществах их получения через государственную корпорацию «Правительство для граждан» и портал электронного правительства.

Посетителей Ярмарки достаточно много, им было предложено получать электронно-цифровые подписи и другие госуслуги через компьютеры, планшеты и мобильные устройства. Людям старшего поколения, которые тоже пришли на это мероприятие, наглядно показывали, как это делается, то есть тут же обучали пользоваться ЭЦП и компьютером.

Также сотрудники Госкорпорации путем пошаговой демонстрации этапов получения государственных услуг, разъясняли доступность их получения в удобное время и в мобильных форматах через смартфон с использованием системы м-gov.

В ближайшее время запланировано открытие аналогичного Центра обслуживания студентов в Satbayev University.

Ярмарка госуслуг будет проведена и в других вузах Алматы. Организаторы уверены, что подобные мероприятия, ориентированные, прежде всего, на потребителя государственных услуг, будут иметь успех.

- Необходимо популяризировать государственные услуги среди студенческой молодежи, которая наиболее креативна и легко может научиться новым современным технологиям, - считает заместитель руководителя Департамента государственной службы г. Алматы Шынарай Алимхан. - Студенты, как и все население города должны знать о новых возможностях получения госуслуг в электронном виде, через мобильное приложение m-gove, через возможные и доступные сервисы получения услуг путем применения сервиса третьих лиц.

Уже сегодня через мобильные устройства можно получить 44 госуслуги, а в целом количество электронных услуг, уже доступных на портале е-gove, составляет 452.

«Мы понимаем, что альтернативная возможность получения услуг через бумажный носитель и через госорганы законодательством предусмотрено, но, учитывая, что достижение целевых индикаторов по программе «Цифровой Казахстан», утвержденный по поручению главой государства, до 2022 года по доле электронных услуг должна составлять 80%, а уровень цифровой грамотности населения – 83%, мы должны активно начать осуществление данных преобразований и самой активной площадкой здесь является именно студенческая среда, которая в последующем данным навыкам обучит родных, друзей и так далее. Сегодня максимально доступны информационные ресурсы, благодаря которым можно научиться получать услуги в домашних условиях и в офисах. Ведь мы все уже понимаем, что это просто, экономно и доступно», - комментирует Шынарай Алимхан.

По словам председателя Агентства по делам госслужбы Алика Шпекбаева, в мировом индексе развития электронных услуг Казахстан вместе с Австрией занимает уже 25 место, что является весьма отрадным показателем. Пилотное исследование развития электронного правительства на основе анализа сайтов 40 городов мира показало, что Алматы вошел в группу городов с высоким уровнем развития электронных сервисов.

Торгын Нурсеитова

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