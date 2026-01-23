#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Туризм

Алматы вошел в список скрытых жемчужин мира и рекомендован для туризма в 2026 году

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, гостиница Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 05:50 Фото: Zakon.kz
Сервис по поиску путешествий Kayak опубликовал подборку неизведанных мест мира, куда вошел город Алматы, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что один из главных трендов в путешествиях в 2026 году – это поиск неизведанных мест, которые пока редко появляются в лентах. Анализ основан на данных компании, поисковых запросах в TikTok и опросах 14 тыс. путешественников поколения Z и миллениалов.

Согласно опросу, 69% зумеров и 66% миллениалов предпочитают места, которых нет у них в ленте. В прошлом году количество постов с хештегом #hiddengems увеличилось в TikTok более чем на 50%.

"Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое – то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю", – отмечается в отчете.

Таким образом Kayak составил список таких скрытых жемчужин, которые могут стать популярными в 2026 году. В первую десятку попали:

  1. Корк (Ирландия);
  2. Чунцин (Китай);
  3. Харбин (Китай);
  4. Закинф (Греция);
  5. Шэньчжэнь (Китай);
  6. Алматы (Казахстан);
  7. Хило (Гавайи, США);
  8. Нумеа (Новая Каледония);
  9. Ла-Романа (Доминиканская Республика);
  10. Люксембург (Люксембург).

Фото: kayak.co.uk

В расширенный список таких мест среди прочих включили армянский Ереван, азербайджанский Баку, Бишкек в Кыргызстане, столицу Нигерии Абуджу, столицу Парагвая Асунсьон, Барранкилью в Колумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании.

Среди других трендов 2026-го аналитики назвали:

  • путешествия ради чудес природы, крупных событий и ментальной перезагрузки,
  • популярность маленьких городов и коротких поездок на пару дней.

А главным трендом аналитики назвали влияние искусственного интеллекта на планирование поездок. Выяснилось, что 41% опрошенных доверят рекомендациям ИИ больше, чем советам друзей и соцсетей.

На днях в Алматы ограничили доступ к популярнейшему леднику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алматы на 164 месте самых дорогих городов мира
06:30, 07 июля 2024
Алматы на 164 месте самых дорогих городов мира
ATP презентовала календарь турниров на 2026 год. В список вошел Almaty Open
10:07, 04 февраля 2025
ATP презентовала календарь турниров на 2026 год. В список вошел Almaty Open
Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вошел в список лучших голкиперов мира
11:31, 10 января 2024
Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вошел в список лучших голкиперов мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: