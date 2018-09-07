Пропавшие в Караганде дети найдены

Как оказалось, они заигрались и переночевали в доме подружки.

Фото : ds149.ru

Пропавшие в Караганде двое детей найдены живыми и здоровыми, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. «Сотрудниками Криминальной полиции Кировского ОП УВД г.Караганды найдены ранее пропавшие дети 4 и 10 лет. 7 сентября в 16.00 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе ДК Молодежное по ул. Металлистов дети играли со своей одноклассницей проживающей в 22 микрорайоне и ночевали у нее», – сообщили в пресс-службе ДВД.

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