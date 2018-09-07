За натуральность: звезды, отказавшиеся от пластики, филлеров и ботокса

Звезды которые пробовали менять свою внешность и отказались от этого.

Многие знаменитости делают пластические операции и используют косметологические препараты. Однако не все остаются довольны новым «идеальным» телом и лицом. Pink рассказывает истории звезд, которые пробовали менять свою внешность и отказались от этого.

Виктория Бекхэм



После первой беременности в 1999 году экс-участница Spice Girls увеличила грудь с первого размера до четвертого. Однако с имплантами Виктория Бекхэм проходила не так долго и вскоре вернулась к своим натуральным формам. Долгое время она не акцентировала внимание на своем опыте с пластической хирургией. Только в 2017 году супруга Дэвида Бекхэма написала для британского Vogue письмо самой себе 18-летней, в котором подробно рассказала о многих своих победах и ошибках, в том числе затронув эксперименты с внешностью. «Никогда ничего не делай со своей грудью! Я отрицала то, что сделала, годами. И это было глупо. Все это было из-за моей неуверенности в себе. Принимай себя такой, какая ты есть», — обратилась Виктория Бекхэм к себе в прошлом, подтвердив свой неудачный опыт увеличения груди.

Николь Кидман



Голливудская актриса долгое время колола ботокс, чтобы не только скрыть морщины, но и расслабить определенные части лица. В 2013 году Николь Кидман призналась итальянскому изданию La Repubblica, что прекратила колоть этот препарат, поскольку ее начало разочаровывать свое отражение в зеркале. «Да, я прибегала к инъекциям ботокса, но спустя какое-то время мне перестало нравиться мое лицо. Теперь я больше не делаю этого», — сообщила журналистам актриса.

Кайли Дженнер



Самая молодая бизнесвумен, оказавшаяся на обложке Forbes, недавно сообщила своим поклонникам, что больше не использует филлеры. Во время беременности 21-летняя Кайли Дженнер отказалась от уколов в губы и скулы, чтобы не навредить здоровью ребенка. За девять месяцев у нее заметно рассосался введенный до этого препарат на основе гиалуроновой кислоты. За это время Кайли Дженнер приняла естественную себя и полюбила свою природную форму губ.

Камерон Диас



В рамках промокампании своей «Книги о теле» в 2014 году актриса призналась, что у нее был отрицательный опыт введения ботулотоксина. «Я колола ботокс, и он изменил мое лицо в худшую сторону. Я выглядела настолько плохо, что поняла, что не хочу этого. Я лучше буду замечать, как мое лицо стареет, чем видеть вообще не свое лицо», — рассказывала в интервью Entertainment Tonight Камерон Диас.

Скарлетт Йоханссон



Самая высокооплачиваемая актриса несколько лет назад тоже экспериментировала со своим телом, но ни разу не высказывалась об этом. В 2013 году западные таблоиды заметили, что грудь Скарлетт Йоханссон уменьшилась на несколько размеров, при этом вес и общий внешний вид остались прежними. Такие точечные изменения и стали поводом для обсуждений, что у актрисы до этого были импланты, которые она решила удалить.

Джессика Симпсон



Певица долгое время добавляла объем губам с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. В 2006 году Джессика Симпсон решила вернуть натуральную форму. «Препарат полностью ушел за четыре месяца. Наконец-то у меня мои губы. Спасибо, Боже! Тогда они выглядели очень искусственно, сейчас мне такое совсем не нравится», — рассказывала Джессика Симпсон журналу Glamour.

Кортни Кокс



54-летняя актриса долгое время прибегала к различным инъекциям красоты. Год назад она переосмыслила восприятие себя и своего возраста, отказалась от гиалуронки и перестала относиться к морщинам с негативом, называя их теперь «линиями улыбки». «Все филлеры в моем лице рассосались. Теперь я выгляжу максимально естественно. И мне очень хорошо в этом состоянии, потому что я выгляжу собой, — рассказала Кортни Кокс о своем отказе от инъекций. — Сейчас я похожу на ту женщину, которой была. Конечно, все меняется, и некоторые части лица начнут обвисать. До этого я делала все, чтобы этого не происходило, и выглядела неестественно. Этот опыт помог мне принять все морщины, заломы и понять, что филлеры — это не так уж и хорошо».

Гвинет Пэлтроу



Адепт здорового образа жизни в 2013 году призналась Harper’s Bazaar, что боится даже мысли о хирургическом вмешательстве. «Я использую органические косметические средства и при этом делаю лазерные процедуры. На мой взгляд, жизнь делает интересной как раз поиск баланса между сигаретами и тофу. В свои 50 лет я, конечно, буду пробовать многое из косметологии, но точно не стану снова делать ботокс. С ним я выглядела безумной!» — поделилась опытом Гвинет Пэлтроу в интервью.

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