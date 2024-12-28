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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин нелестно высказался об экс-участниках "Фабрики звезд"

Прохор Шаляпин нелестно высказался об экс-участниках «Фабрики звезд», фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 07:59 Фото: Instagram/
Прохор Шаляпин раскритиковал экс-участников "Фабрики звезд". Он высказался насчет их внешности и отсутствия таланта, сообщает Zakon.kz.

Эпатажный певец стал гостем утреннего шоу "1+1" Нового радио, где нелестно высказался о коллегах по цеху.

"У нас очень много красивых девочек, которые петь вообще не могут, но зато берут естеством, так скажем. Но хочу сказать, молодость-то уходит, а потом что? А потом ничего!" – возмутился Прохор Шаляпин.

Досталось и товарищам артиста по проекту "Фабрика звезд", благодаря которому он стал знаменитым, заняв в шестом сезоне шоу четвертое место.

"Всех фабрикантов только люблю, из жалости. Не хочу даже о грустном, мне кажется, скоро я буду их поддерживать финансово. Ну жалко, просто быстро улетели годы. Они говорят: вот мы вместе там, из "Фабрики". Я говорю: ребят, я не с вами, я молодежь, а вы уже кто? Я не хочу ваши сморщенные лица видеть даже", – объяснился певец.

Ранее Прохор Шаляпин вспомнил, как у его возлюбленной остановилось дыхание во сне.

Аксинья Титова
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