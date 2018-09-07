Бекетаев о Стати: Он отступил и теперь заявляет, что победил

По иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати к правительству РК в США заморозили 22 млрд долларов из Нацфонда РК.

После заседания межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о текущей ситуации по делу Анатолия Стати, передает корреспондент Zakon.kz.

«Стати обратился в апелляционный суд и суд прекратил процесс по принудительному исполнению, то есть в октябре слушаний по мошенничеству не будет. Теперь факты мошенничества по существу будут рассматриваться в Вашингтоне. У нас параллельно встречные иски к Стати шли еще и в Лондоне и в Вашингтоне. Пока слушания не назначены в Вашинготоне», - сказал он.

Глава ведомства отметил положительные стороны от процесса.

«Что получили полезного из процесса? Надо понимать, что в 2014 году Стати пришел в Лондон для принудительного исполнения. Мы в этом же процессе заявили встречные требования. По правилам и по законам Англии тот, кто начал производство, тот имеет право его закончить, поэтому решение судьи Ноулза было неординарным - он запретил Стати прекращать процесс. Это решение судьи Ноулза в июле Стати обжаловал и процесс прекращен. При этом он считает, что он выиграл. Но как можно праздновать отступление? Он отступил, он хотел принудительно исполнить в финансовом центре мира арбитражное решение и не смог, и теперь заявляет что победил», - недоумевает министр.

«Да, действительно факты мошенничества не будут рассмотрены, фактически он от них и убегал, но весь мир увидел, что он не хотел их рассмотрения. Весь мир увидел, что он не может исполнить это решение в Лондоне. И весь мир уже понимает, что наши аргументы сильные, и они вынудили его уйти из основной юрисдикции. Все инвесторы в основном ссылаются на английское право и из страны, которая стала родоначальником английского права он ушел. Это очень сильный факт, сильное подтверждение нашей позиции», - добавил М. Бекетаев.

Но, по его словам, в течении этого процесса у Минюста оказалось много документов Стати, которые теперь ведомство намерено использовать в других юрисдикциях.

«Теперь мы можем ссылаться на прекращение этого процесса во всех других юрисдикциях. Второй полезный результат - в рамках подготовки к слушаниям мы получили много документов. Мы настояли на том, чтобы Стати внес много документов. Это переписка с его партнерами. Это его внутренние бухгалтерские документы. Это мы получили и сможем использовать в других юрисдикциях. Процесс по мошенничеству прекратили на основании заявления Стати как лица, который начал этот процесс», - отметил он.

Глава Минюста пояснил, что в Англии истец всегда может отказаться от исковых требований и в данном случае требования были «принудительно исполнить арбитражное решение».

«Мы возражали, да, но сначала пусть факты мошенничества будут рассмотрены. Он просто прекратил этот процесс. В Вашингтоне уже не рамках процесса, который он начал, будет идти другой процесс. Это совершенно независимый иск республики Казахстан к Стати за его мошеннические действия, которые нанесли ущерб республике», - подчеркнул министр.

Ксения Давыдова, Астана

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