Атырауские боксеры стали медалистами чемпионата мира по боксу

В Калмыкии прошел VIII Чемпионат мира по боксу среди студентов.

С 1 по 6 сентября в городе Элисте Республики Калмыкия прошел VIII чемпионат мира по боксу среди студентов. В соревнованиях приняло участие 120 спортсменов из 21 государства, сообщает zakon.kz.

Бекболат Курамысов в весовой категории до 69 кг, стал серебряным медалистом чемпионата. В решающем бою он встретился со спортсменом из Тайбэя.

В полуфинале Бекболат смог одержать победу над польским противником. Во время отборочных туров боксеры России и Молдовы, в полуфинале выбыли из соревнований.

Атырауский спортсмен Ержан Ордабаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. В отборочных раундах он одолел боксеров из Латвии и Франции. В полуфинальной встрече Ержан уступил россиянину Габилу Мамедову и занял третье место в соревновании.

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