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Казахстанец победил соперника из Кыргызстана на чемпионате мира по боксу

Казахстанец победил соперника из Кыргызстана на чемпионате мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 06:46 Фото: пресс-служба КФБ
23 октября в черногорском городе Будва стартовал чемпионат мира по боксу среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, первым боем второй сессии стало казахстанско-кыргызское противостояние в категории до 60 кг. На ринге сошлись Алексей Хаванцев и Алихан Байранбеков.

Во время поединка Хаванцев был точнее оппонента. Хорошие комбинации, отличный футворк и грамотное распределение сил на три раунда позволили Алексею сделать комфортное преимущество.

Таким образом казахстанец победил кыргызстанца.

Алексей Хаванцев является нынешним победителем молодежного чемпионата Азии. В следующем поединке казахстанский боксер встретится с представителем Узбекистана Аллабергановым.

Ранее боксерша из Казахстана тоже одержала зрелищную победу на чемпионате мира в Черногории.

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