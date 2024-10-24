Казахстанец победил соперника из Кыргызстана на чемпионате мира по боксу

23 октября в черногорском городе Будва стартовал чемпионат мира по боксу среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, первым боем второй сессии стало казахстанско-кыргызское противостояние в категории до 60 кг. На ринге сошлись Алексей Хаванцев и Алихан Байранбеков.

Во время поединка Хаванцев был точнее оппонента. Хорошие комбинации, отличный футворк и грамотное распределение сил на три раунда позволили Алексею сделать комфортное преимущество.

Таким образом казахстанец победил кыргызстанца.

Алексей Хаванцев является нынешним победителем молодежного чемпионата Азии. В следующем поединке казахстанский боксер встретится с представителем Узбекистана Аллабергановым.

Ранее боксерша из Казахстана тоже одержала зрелищную победу на чемпионате мира в Черногории.

