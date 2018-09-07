Назарбаев рассказал, что ему снится

Не думал я, что президентом стану, - Глава государства.

Нурсултан Назарбаев встретился с металлургами Карагандинской области и рассказал что, постоянно видит во сне, сообщает zakon.kz.

"Мы все вместе металлурги и в одной партии состоим. Мы служим стране и народу. Я постоянно во сне даже вижу, что стою у горна доменной печи. Даже в последнее время снится. Вот так оно вошло в кровь и плоть, как говорится. Это не простая работа. Не совсем чистый воздух здесь. Но мы любим эту работу, правильно?" - рассказал Нурсултан Назарбаев на видео, опубликованном на странице AkordaPress в Instagram.

"Я считал, что посвятил себя черной металлургии, и не видел себе никакой другой работы. Не думал я, что президентом стану. Но, так получилось. Жизнь вынесла", - сказал Президент Назарбаев.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Глава государства посетил доменный цех АО "АрселорМиттал Темиртау" и побеседовал с металлургами завода.

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