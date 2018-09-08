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Серийный убийца спустя 40 лет рассказал, что заставило его убивать людей

Спустя 13 лет после своего ареста мужчина признался, что им руководил голос.

Фото : Life.ru8 сентября 2018, 20:22

В свободное от пыток время Деннис Рейдер был религиозным деятелем и примерным семьянином, сообщает Life.ru.

Серийный убийца Деннис Рейдер впервые рассказал, что побудило его отнять жизнь у 10 человек, среди которых было двое детей. Спустя 13 лет после своего ареста мужчина признался, что им руководил голос, сообщает Daily Mail.

"Как мог такой парень, как я, член церкви и глава семьи, делать такие вещи? Я хотел, чтобы жители округа Седжвик, Соединённых Штатов и всего мира знали, что я — серийный убийца", - сказал Деннис Рейдер.

Убийца был арестован в 2005 году и в настоящее время отбывает 10 пожизненных сроков в тюрьме Канзаса. Деннис орудовал в период с 1974 по 1991 год — он связывал и жестоко пытал людей, пока они не умирали. Параллельно мужчина работал религиозным деятелем и воспитывал вместе с женой двоих детей.

"Я знаю, что это не очень по-христиански, но мне кажется, что мной повелевал демон, который находится внутри меня. В какой-то момент он вселился в меня, когда я был ещё молод. И стал контролировать меня"

Когда его спросили, есть ли у него какие-то чувства к своим жертвам, то Деннис согласился:

"Да. Я имею в виду, что я к ним испытывал многое. Думаю, что это скорее такое чувство, как во время охоты. Или что-то вроде кайфа".

Деннису удавалось обманывать полицейских в течение четырёх десятилетий, при этом он всячески издевался над ними, что в итоге и привело к поимке убийцы. Мужчина начал оставлять офицерам сообщения, записанные на плёнку, по которым позже удалось его выследить.

Вместе с профессором судебной психологии 73-летний Деннис также написал книгу о своих преступлениях, доходы от которой пошли в трастовый фонд семей погибших. В ней преступник признался, что собирался убить одиннадцатую жертву и подвесить её вверх ногами к потолку. Рейдер думал убить женщину следующей весной, но был арестован в феврале 2005 года.


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