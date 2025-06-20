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Право

Казахстанца признали жертвой политических репрессий спустя почти 40 лет

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Актобе суд признал мужчину – участника декабрьских событий в Алматы – жертвой политических репрессий. Об этом 20 июня 2025 года рассказали в Верховном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что в 1984 году житель Актобе по направлению Гурьевского обкома партии и профсоюзного комитета Макатского локомотивного депо был зачислен на подготовительное отделение Казахского государственного университета. В 1985 году он стал студентом факультета философии и экономики этого вуза.

"Однако в 1986 году его отчислили со 2-го курса университета якобы за нарушение общественного порядка. Основанием для отчисления стало его задержание сотрудниками правоохранительных органов 18 декабря 1986 года по подозрению в участии в декабрьских событиях, без предъявления обвинений. Несмотря на последующее освобождение, студент был исключен из КПСС, подвергался преследованиям и не мог устроиться на работу. Его супруга, выпускница философского факультета того же университета, также столкнулась с отказами в трудоустройстве по аналогичным причинам".Пресс-служба ВС РК

Сообщается, что в 1990-1993 годах их семья с тремя малолетними детьми была вынуждена снимать жилье и находилась в социально уязвимом положении.

А в 2025 году 64-летний очевидец декабрьских событий подал в суд иск о признании в отношении него факта политических репрессий в связи с участием в событиях декабря 1986 года в Алматы.

"Суд №3 Актобе, рассмотрев дело, установил, что заявитель действительно участвовал в декабрьских событиях 1986 года и подвергался политическим преследованиям, включая ограничение трудовых прав. Эти обстоятельства подтверждены архивными справками университета и прокуратуры Алматы, а также показаниями свидетелей. Руководствуясь ст. 306 Гражданского процессуального кодекса РК и ст. 2 Закона РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", суд признал истца жертвой политических репрессий, связанных с событиями 1986 года".Пресс-служба ВС РК

Решение суда вступило в законную силу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:00
Трагедия, которая никогда не должна повториться: Токаев о жертвах политических репрессий и голода

О том, какие выплаты получают жертвы политических репрессий в Казахстане, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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