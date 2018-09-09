Глава правительства Абхазии погиб в ДТП

Всего в результате ДТП пострадали три человека.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия — ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", — сказала Зантария.

По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. В МВД республики уточнили, что всего в результате ДТП пострадали три человека, включая 60-летнего Гагулия. Всех их доставили в больницу, где премьер-министр скончался.

Виновник ДТП, водитель автомобиля ВАЗ Хаджарат Тарсман, находился под действием наркотиков, сообщил помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба. В свою очередь, пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба отметила, что гибель Гагулия — несчастный случай. "Речь о теракте или покушении не идет", — заверила она.

Гагулия возглавлял кабмин с апреля 2018 года, ранее он уже занимал должность премьера в 1995-1997 и 2002-2003 годах. У него остались жена и двое детей.

Как сообщалось на сайте правительства Абхазии, незадолго до своей гибели Гагулия посетил с официальным визитом Сирию.

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