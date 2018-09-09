Опубликовано видео с места ДТП, где погиб премьер Абхазии

Он скончался на 71-м году жизни.

Агентство Sputnik Абхазия разместило видео с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, передает РИА Новости.

В видеоролике показан автомобиль с многочисленными повреждениями, в котором находился премьер в момент столкновения. Кроме этого, на кадрах видно разбитую машину второго участника ДТП.

Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели премьера. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум".

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