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Фирузе Шариповой сломали нос во время защиты титула

Казахстанка защищала свой чемпионский титул WIBA в весе 61,2 кг в бою против россиянки Юлии Куценко.

Фото : inform.kz9 сентября 2018, 15:34

Казахстанка Фируза Шарипова получила травму во время боя с россиянкой Юлией Куценко 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ».

Стало известно, что в главном бою этого вечера бокса обладательница ряда поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова получила перелом носа.

Казахстанка защищала свой чемпионский титул WIBA в весе 61,2 кг в бою против россиянки Юлии Куценко. Шарипова победила ее единогласным решением судей, пройдя всю дистанцию в десять раундов.

«У спортсменки было уже несколько переломов носа. В частности, в марте 2017 года накануне боя с Юлией Чернобородовой Шарипова получила серьезную травму при столкновении головами со своим спарринг-партнером. Несмотря на это, чемпионка вышла на бой и победила»,- сообщили в пресс-службе Шариповой.

Напомним, следующий бой Шарипова проведет в весе 59 кг против чемпионки мира WBC Евы Вальстрем, на чей пояс она является обязательной претенденткой.


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