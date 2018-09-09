Незрячая москвичка читает казахские стихи и загружает в Сеть

Девушка открыла канал совсем недавно, но уже выпустила два видеоролика.

Незрячая москвичка Виктория Андреева полюбила и начала изучать казахский язык, услышав песни казахстанских исполнителей. Сейчас девушке 19 лет, а интерес к казахскому языку появился у нее четыре года назад, пишет газета "Эврика".

Вот, что ответила Вика, на вопрос, почему не выбрала более традиционные и доступные для изучения языки:

"Честно сказать, я этого сама от себя не ожидала. У меня всегда была тяга к иностранным языкам. Как-то я познакомилась в интернете с одной девочкой, она оказалась из Казахстана. Я ради интереса спросила у нее, как на казахском будет "привет", "как дела?". Это было чистое любопытство, и на какое-то время, я забыла о казахском языке.

Затем, примерно через год, случилось еще одно знакомство; снова в интернете, но уже с парнишкой. Ему я тоже задавала разные вопросы типа "А как будет это по-казахски?". И когда мне попалась песня Кайрата Нуртаса, я отправила ее своему знакомому для перевода. Очень хотелось узнать, о чем поется. Звучит красиво, но непонятно.

Но и это было еще ненастоящее. А вот когда я услышала песню Батыра Шукенова "Отан Ана", во мне что-то перевернулось. Трудно описать, какие чувства я испытала. Наверное, скорбь, что этого человека больше нет с нами… Волшебная песня. Думаю, что Батырхан вложил в нее всю гордость за свою Родину. Частичка этого чувства, наверное, передалась и мне. И вот после этого я стала учить казахский всерьез".

Вчера Виктория прочитала и загрузила на YouTube свое стихотворения «Айналайын».

Девушка открыла канал совсем недавно, но уже выпустила два видеоролика.

Помимо стихотворения Олжаса Сулейменова, на канале можно найти выразительное прочтение Қаната Нарынұлы - Эй, махаббат.

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