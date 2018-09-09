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Парусная лодка-робот впервые в истории пересекла Атлантический океан

Ранее было зарегистрировано более 20 попыток пересечения Атлантики плавсредствами без участия человека.

Фото : Robotics & Automation News9 сентября 2018, 22:30

Новое устройство построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Гаджет получил название SB Met, сообщает Life.ru.

Небольшое автоматическое судно потратило два с половиной месяца на то, чтобы пересечь Атлантический океан. Это первый случай, когда плавучее средство без участия человека целенаправленно пересекло Атлантику.

Гаджет SB Met построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Устройство отправилось в плавание из Ньюфаундленда (Канада) и пробыло в пути два с половиной месяца.

Ранее было зарегистрировано более 20 попыток пересечения Атлантики плавсредствами без участия человека. Все они заканчивались безуспешно — суда бесследно пропадали, ломались, попадали в рыболовные сети.


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