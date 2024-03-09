Впервые за 200 лет в водах Атлантического океана заметили серого кита
Фото: New England Aquarium
Сотрудники аквариума в Новой Англии, расположенного у западных вод Атлантического океана, 1 марта обнаружили серого кита. По мнению ученых, это связано с изменением климата, сообщает Zakon.kz.
За время наблюдений 1 марта кит несколько раз выныривал на поверхность для кормления. Через 45 минут после обнаружения млекопитающее пропало из вида сотрудников аквариума.
"Мы смеялись, потому что это так дико и захватывающе – увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!" – поделилась одна из наблюдателей Кейт Леммле.
Сотрудники аквариума считают, что серый кит смог доплыть сюда из-за изменения климата. В связи с повышением средней температуры на Земле северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами освобождается ото льда летом. Вероятно, кит смог проплыть именно по нему.
В начале месяца при попытке пересечь с родителями пролив Ла-Манш погибла семилетняя девочка.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript