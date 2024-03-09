Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Впервые за 200 лет в водах Атлантического океана заметили серого кита

Атлантический океан, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 08:40 Фото: New England Aquarium
Сотрудники аквариума в Новой Англии, расположенного у западных вод Атлантического океана, 1 марта обнаружили серого кита. По мнению ученых, это связано с изменением климата, сообщает Zakon.kz.

За время наблюдений 1 марта кит несколько раз выныривал на поверхность для кормления. Через 45 минут после обнаружения млекопитающее пропало из вида сотрудников аквариума.

"Мы смеялись, потому что это так дико и захватывающе – увидеть животное, которое исчезло из Атлантики сотни лет назад!" – поделилась одна из наблюдателей Кейт Леммле.

Сотрудники аквариума считают, что серый кит смог доплыть сюда из-за изменения климата. В связи с повышением средней температуры на Земле северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами освобождается ото льда летом. Вероятно, кит смог проплыть именно по нему.

В начале месяца при попытке пересечь с родителями пролив Ла-Манш погибла семилетняя девочка.

Читайте также

Япония
Японские гейши вскоре спрячутся от надоедливых и бестактных туристов
экс-президент США
Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования
изучение пришельцев в США
В США рассматривали программу по реконструированию НЛО
Алия Абди
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
актриса
После 11 лет брака Натали Портман развелась с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: