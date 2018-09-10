Клип Киркорова и Баскова набрал более 2,5 млн просмотров‍ за двое суток

Клип рассказывает о противостоянии двух звезд и их борьбе за звание короля шоу-бизнеса.

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню "Ибица", в котором в качестве приглашенных звезд снялись Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и шоумен Гарик Харламов, за двое суток набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube, сообщает zakon.kz.

Клип в ироничной форме рассказывает о якобы противостоянии двух звезд и их борьбе за звание короля шоу-бизнеса. Дело даже доходит до рукоприкладства.

Приглашенные гости комментируют за кадром отношения Баскова и Киркорова и их совместное творчество. В частности, Шнуров категорично, с использованием ненормативной лексики, утверждает, что "Басков и Киркоров совсем не друзья".

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