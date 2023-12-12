Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новый клип Киркорова к юбилейному фильму "Ёлки" набирает обороты

"Летите, летите": новый клип Киркорова набирает обороты Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал клип на официальный саундтрек к юбилейному выпуску "Ёлки", сообщает Zakon.kz.
"Приближайте Новый год! Приближайте чудо! И поверьте – вы можете прямо сейчас сотворить чудо. Позвоните своим родным и скажите "ЛЮБЛЮ". Это так просто. Но так важно! Любите друг друга люди, любите, и эту любовь вы по свету несите ...", – написал артист на своей странице в Instagram.

Поклонникам очень понравился клип: 

  • Классный клип. Классная песня. Давно не было таких душевых песен. Как всегда до слез.
  • Изумительное, бесподобное исполнение, Филипп!!!
  • Самый красивый голос на свете. 
  • Песня очень классная. Обожаю вас Филипп, вы молодец.
  • Трогательная песня 

Ранее новый клип Наташи Королёвой ошарашил поклонников. 

Читайте также

Рекордные сборы принес за первый week-end последний фильм культового режиссера Хаяо Миядзаки
Рекордные сборы принес за первый week-end последний фильм культового режиссера Хаяо Миядзаки
Имя с намеком: стало известно имя новорожденной дочери Пэрис Хилтон
Имя с намеком: стало известно имя новорожденной дочери Пэрис Хилтон
Восхитительный дуэт виолончелиста Степана Хаусера вместе с Димашем взбудоражил Сеть
Восхитительный дуэт виолончелиста Степана Хаусера вместе с Димашем взбудоражил Сеть
Анастасия Стативкина
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: