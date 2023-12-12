Новый клип Киркорова к юбилейному фильму "Ёлки" набирает обороты
Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал клип на официальный саундтрек к юбилейному выпуску "Ёлки", сообщает Zakon.kz.
"Приближайте Новый год! Приближайте чудо! И поверьте – вы можете прямо сейчас сотворить чудо. Позвоните своим родным и скажите "ЛЮБЛЮ". Это так просто. Но так важно! Любите друг друга люди, любите, и эту любовь вы по свету несите ...", – написал артист на своей странице в Instagram.
Поклонникам очень понравился клип:
- Классный клип. Классная песня. Давно не было таких душевых песен. Как всегда до слез.
- Изумительное, бесподобное исполнение, Филипп!!!
- Самый красивый голос на свете.
- Песня очень классная. Обожаю вас Филипп, вы молодец.
- Трогательная песня
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