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За получение взяток задержан таможенник в Астане

Заведено уголовное дело.

Фото : job-sbu.org10 сентября 2018, 17:02

Специалиста таможенного поста «Свободная экономическая зона-Астана жана кала» задержали по подозрению в получении взяток, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней безопасности ДГД по Астане.

7 сентября Управлением внутренней безопасности Департамента государственных доходов по Астане ведущий специалист таможенного поста «Свободная экономическая зона-Астана жана кала» уличен в том, что на системной основе получал денежные вознаграждения от участников внешнеэкономической деятельности за непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

Подозреваемый задержан. Ведется расследование по ст.366 ч.1 УК РК «Получение взятки».


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