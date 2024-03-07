Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт". Их подозревают во взяточничестве на системной основе, сообщает Zakon.kz.
В Антикоре сообщили, что они подозреваются в получении взяток от перевозчиков в сумме от 50 до 200 тыс. тенге за беспрепятственный проезд грузовиков через таможенный пост.
Досудебное расследование продолжается, иных сведений в ведомстве не предоставили.
Также главу Управления физкультуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки.
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