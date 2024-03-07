Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток

Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт". Их подозревают во взяточничестве на системной основе, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре сообщили, что они подозреваются в получении взяток от перевозчиков в сумме от 50 до 200 тыс. тенге за беспрепятственный проезд грузовиков через таможенный пост.





Досудебное расследование продолжается, иных сведений в ведомстве не предоставили.

Также главу Управления физкультуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки.

