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Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток

таможенный контроль, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт". Их подозревают во взяточничестве на системной основе, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре сообщили, что они подозреваются в получении взяток от перевозчиков в сумме от 50 до 200 тыс. тенге за беспрепятственный проезд грузовиков через таможенный пост.


Досудебное расследование продолжается, иных сведений в ведомстве не предоставили.

Также главу Управления физкультуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки.

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