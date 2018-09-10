В Алматы хотят научить всех горожан пользоваться электронными госуслугами

Уже свыше 300 госуслуг в городе оказывается в электронном виде, из них 44 - в мобильном формате.

В Алматы расширяются возможности получения всех государственных услуг в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

В южном мегаполисе набирает обороты популяризация госуслуг и особенно тех, которые оказываются в электронном виде. Как мы уже писали, на днях по этому поводу прошла ярмарка среди студентов одного из самых крупных вузов страны. Уже на сегодняшний день, согласно реестру, свыше 300 госуслуг оказывается в электронном виде, из них 44 можно получить через мобильные телефоны. Подробности - в интервью заместителя руководителя Департамента государственной службы г. Алматы Шынарай Алимхан.

- Конечно, существует альтернативные варианты получения услуг через услугодателя, то есть через госорган, через государственную корпорацию «Правительство для граждан». Но поскольку мы согласно госпрограмме «Цифровой Казахстан» должны к 2022 году достичь определенного показателя, уровень цифровизации должен подняться до 80 процентов, то мы уже сейчас должны активно проводить работу для того, чтобы максимально охватить наше население, научить пользоваться услугами в электронном виде. Ну и самые из них, как говорится, креативные - это студенты, с кого нужно начать, они самые мобильные, легко обучаются новым навыкам, поэтому мы посчитали необходимым проводить данные мероприятия в первую очередь в вузах.

С конца прошлого года ярмарки государственных услуг стали проводиться практически во всех крупных университетах. На днях такое мероприятие прошло и в политехническом университете имени Сатпаева, где сотрудники корпорации «Правительство для граждан» совместно с Департаментом госслужбы города показали мастер-класс студентам, рассказали, как получать госуслуги в электронном виде, как можно закачать себе электронные ключи, получать услуги через правительственный портал Egov.kz.

Теперь, допустим, такие электронные услуги, как получение адресной справки, справки о наличии недвижимости, наличии каких-либо обременений на недвижимость, об отсутствии судимости и так далее, можно получить путем применения единого пароля через компьютер, путем применения сервиса третьих лиц.

Такая технология уже существует и сейчас такая возможность имеется у всех.

- Но не все знают об этом.

- Вот именно. Поэтому у нас многие по привычке идут еще в ЦОН, где всегда очередь, что создает определенные неудобства, людям приходится отрываться от работы, долго ждать решения своего вопроса.

А мы хотим показать, что теперь это можно сделать просто и доступно, не уходя из офиса, не покидая свое рабочее место или не выходя из дома, при помощи своего мобильного телефона.

Поскольку уже начался новый учебный год, ярмарки госуслуг мы хотим провести в Казахском экономическом университете, АГУ и других крупных вузах города. У нас уже существуют центры обслуживания студентов – ЦОС. Для каких целей они создаются? Для того, чтобы студенты не отвлекались от своего учебного процесса и получали услуги в таком доступном формате.

Один из ЦОС – «Керемет» создан при КазНУ и все студенты этого вуза обслуживаются через этот центр. Помимо того, что студенты там могут получить доступные госуслуги, они также могут воспользоваться всеми доступными сервисами, не выходя с КазГуграда. Там есть услуги и поликлиники, и библиотеки, и доступные интернет-ресурсы, интернет-кабинеты. Там даже можно сдать анализы и получить результаты.

Такие небольшие городки сейчас практически создаются в каждом вузе. Во всяком случае, в крупных вузах, а у нас их в городе - 8. Соответственно, 8 ЦОС, которые уже открыты и работают. Это создает удобство и настраивает наших студентов на хорошую учебу, они не отвлекаются на посторонние дела, не ездят куда-то, чтобы получить необходимые госуслуги.

- А людей пожилого возраста будут учить пользоваться госуслугами в электронном виде, ведь для них это очень тяжело, не все могут это осилить.

- У нас есть Центр занятости и социальных программ, и мы с ними тоже проводим такую ярмарку, куда приходят не только пожилые люди, но и лица с ограниченными возможностями. У нас есть люди, которые плохо видят, плохо слышат, но им тоже нужно получить госуслуги, они такие же люди, как и мы все и имеют право получать качественные услуги. В этих целях мы в ближайшие дни планируем в библиотеке для незрячих провести подобную ярмарку и вручить нашим инвалидам по зрению пособие, написанное шрифтом Брайля, в котором полностью изложен порядок оказания госуслуг в электронном виде и в целом в общих форматах. Специальный шрифт позволяет незрячим людям получать подобные услуги, и мы намерены раздать им всем эти пособия.

Что касается в целом населения города, то у нас в этом плане тоже ведется работа и не только со студенческой средой или с госслужащими, но и со всеми горожанами, со всеми слоями, которые у нас имеются. Мероприятия, как правило, проводятся в людных местах, в тех же крупных торговых центрах, на площадках которых располагаются представительства десятков госорганов, чьи услуги являются наиболее востребованными. Например, образование, здравоохранение, медицина, архитектура… Такие ярмарки идут с самого утра и до позднего вечера, что очень удобно для горожан, они могут зайти сюда и после работы и получить какие-то услуги. Допустим, прикрепиться к врачу. Это тоже услуга, для этого нужно ехать специально в больницу, а тут зашел на ярмарку и сразу прикрепился. Специалисты тебе помогут, если не знаешь, как это сделать. Более того, научат, как получать электронные ключи, как получать электронные услуги в обычном формате, подробно проконсультируют по всем интересующим вас вопросам.

Это все делается для населения. На мастер-классах мы показываем, как элементарно зайти на правительственный портал Egov.kz, куда необходимо заходить, какие услуги по направлениям получать.

Как я уже сказала, в Алматы уже свыше 300 госуслуг доступны в электронном формате. То есть люди уже знают, что можно сидеть дома за компьютером, либо за смартфоном и получать эти услуги, достаточно забить свой ИИН и задать разовый пароль. Это освобождает людей от лишних походов в ЦОН, экономит время. И главное, снижает, коррупционные риски, потому что он не пойдет и не будет кого-то просить, он сам спокойно может сделать это у себя дома и не быть никому обязанным. Это всё сейчас вполне доступно и бесплатно.

При проведении таких ярмарок, мы стараемся охватить более широкие массы, всех проинформировать, чтобы все знали и пришли, приглашаем все заинтересованные и компетентные службы, оповещаем горожан через СМИ, развешиваем объявления, даем информацию в интернете, радиооповещение на русском и казахском языках и так далее.

Кроме того, сами госорганы, которые проводят эти ярмарки, размещают на своих сайтах всю необходимую информацию для людей. Так что охват большой. И эта работа будет и дальше идти, главное, чтобы горожане следили за нашими объявлениями и приходили.

- А может ли человек сам прийти в какой-нибудь госорган и попросить, чтобы его научили?

- Может. Сейчас в каждом госоргане на первом этаже размещены компьютеры со столиками, называется «Connection Point». Их специально ставят, чтобы человек, пришедший получить какую-то госуслугу, не стоял в очереди. Допустим, в налоговые органы предприниматели приходят и сдают отчетность и там бывает очень много народу. Поэтому нужно подойти к оператору и спросить, как быстрее решить свой вопрос. При входе в здание несколько столиков отведены отдельно, возле них стоит специалист, который помогает людям и говорит им, пожалуйста, не стойте, не ждите очереди, подойдите к этому компьютеру. Если вы не умеете пользоваться данной программой, вам оператор покажет и научит. Такое сейчас у нас имеется во всех госорганах.

Торгын Нурсеитова

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