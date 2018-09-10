Джаксыбеков возглавил АО "Корпорация "Цесна"
Адильбек Рыскельдиновича стал председателем совета директоров.
Фото : today.kz10 сентября 2018, 19:29
10 сентября Адильбек Джаксыбеков возглавил совет директоров АО "Корпорация "Цесна", передает Zakon.kz.
"АО "Корпорация "Цесна" уведомляет об избрании Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича с 10 сентября 2018 года на должность Председателя Совета директоров АО "Корпорация "Цесна", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, 10 сентября президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности руководителя администрации президента в связи с достижением пенсионного возраста.
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