Он назначен вместо Асета Исекешева.

Бахыт Султанов назначен акимом Астаны, передает zakon.kz.

"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен Акимом города Астаны", - говорится в сообщении twitter Акорды.

До назначения он занимал должность министра финансов Республики Казахстан.

Родился 29.11.1971 в Алматы. Закончил Казахский национальный технический университет, а также Казахскую государственную академию управления.

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан (1994);

· Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК(1995-2002);

· Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен - с 04.04.2014);

· Министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016).

Владеет казахским, русским и английским языками. Имеет воинское звание - лейтенант запаса.

10 сентября экс-аким Астаны Асет Исекешев по указу Нурсултана Назарбаева стал новым руководителем Администрации Президента.

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