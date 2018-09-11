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Асет Исекешев поблагодарил жителей Астаны

Бывший аким обратился к астанчанам через соцсети.

Фото : Sputnik Казахстан11 сентября 2018, 23:06

Экс-аким Астаны Асет Исекешев на своей странице в Facebook поблагодарил жителей столицы, сообщает zakon.kz.

"Уважаемые друзья, астанчане! Хотел бы сказать спасибо за теплые пожелания и выразить признательность за вашу активность в вопросах развития города, которую вы демонстрировали на протяжении 2-х с лишним лет. Ваши обращения, замечания и предложения помогали делать нам Астану еще ярче и комфортнее! Желаю благополучия и процветания вам и нашей любимой столице", - написал Исекешев.

Напомним, бывший аким Астаны Асет Исекешев стал руководителем Администрации Президента. Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности, он возглавил совет директоров корпорации "Цесна".

Акимом Астаны назначен экс-министр финансов Бахыт Султанов.


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