Макгрегора просят выйти на бой против Хабиба под песню Крида

Под постами в инстаграме Макгрегора появились подписи и хэштеги #выйдиподкрида.

В соцсетях запустили хэштег с просьбой Макгрегора выйти на бой против Хабиба под песню Крида, передает Eurosport.

Хейтеры Хабиба Нурмагомедова придумали как разозлить бойца перед встречей с Конором Макгрегором. В основу идеи легла перепалка между Хабибом и певцом Тимати из-за несостоявшегося концерта Егора Крида в Дагестане, против которого выступил спортсмен.

Под постами в инстаграме Макгрегора появились подписи и хэштеги #выйдиподкрида c призывом к Конору появиться в октагоне под одну из песен артиста лейбла Black Star.

Реакция Конора на акцию пока не последовала.

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