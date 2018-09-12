Макгрегора просят выйти на бой против Хабиба под песню Крида
Под постами в инстаграме Макгрегора появились подписи и хэштеги #выйдиподкрида.
Фото : eurosport.ru12 сентября 2018, 07:17
В соцсетях запустили хэштег с просьбой Макгрегора выйти на бой против Хабиба под песню Крида, передает Eurosport.
Хейтеры Хабиба Нурмагомедова придумали как разозлить бойца перед встречей с Конором Макгрегором. В основу идеи легла перепалка между Хабибом и певцом Тимати из-за несостоявшегося концерта Егора Крида в Дагестане, против которого выступил спортсмен.
Под постами в инстаграме Макгрегора появились подписи и хэштеги #выйдиподкрида c призывом к Конору появиться в октагоне под одну из песен артиста лейбла Black Star.
Реакция Конора на акцию пока не последовала.
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