Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам
Он пропал с дачи в 2011 году.
Фото : @lozkinkot / Twitter12 сентября 2018, 08:02
Пропавший семь лет назад кот Тишка вернулся к хозяевам. Об этом в своем Twitter сообщила владелица кота @lozkinkot.
«Он пропал с дачи в 2011 году, видимо кто-то забрал и увез. А в конце этого лета пришел, сел на порог и никуда не ушел. До последнего не верила, что это наш, а сейчас приехала — ОН!», — поделилась она радостной новостью.
«Щеки у пацана пропали, конечно, но бабушка скоро его откормит», — уверена хозяйка.
Источник: Лента.ру
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