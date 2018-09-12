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Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам

Он пропал с дачи в 2011 году.

Фото : @lozkinkot / Twitter12 сентября 2018, 08:02

Пропавший семь лет назад кот Тишка вернулся к хозяевам. Об этом в своем Twitter сообщила владелица кота @lozkinkot.

«Он пропал с дачи в 2011 году, видимо кто-то забрал и увез. А в конце этого лета пришел, сел на порог и никуда не ушел. До последнего не верила, что это наш, а сейчас приехала — ОН!», — поделилась она радостной новостью.

«Щеки у пацана пропали, конечно, но бабушка скоро его откормит», — уверена хозяйка.

Источник: Лента.ру


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