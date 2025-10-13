#АЭС в Казахстане
Мир

У семьи президента Узбекистана пропал кот

У дочки президента Узбекистана пропал кот, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 07:42 Фото: Instagram/shahnoza_mirziyoyeva
На днях в Ташкенте пропал домашний кот семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своих соцсетях рассказала дочь президента Шахноза Мирзиёева. Женщина обратилась к жителям столицы Узбекистана с просьбой помочь найти питомца, который прожил с семьей долгие годы и был особенно дорог детям.

13 октября Шахноза вновь опубликовала фотографию семейного кота, но уже с радостным известием. Кот, который отсутствовал дома пару дней, нашелся.

"Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям. Столько добра, участия и человечности вокруг! Вы делали репосты объявления, писали слова поддержки, советовали, звонили и помогали всем, чем могли. Каждое сообщение, каждый репост – все это было не зря. Благодаря вашей отзывчивости и доброте наш питомец снова дома. В такие моменты особенно понимаешь, как много вокруг по-настоящему добрых, теплых и сердечных людей. Спасибо вам всем. Берегите своих питомцев. Мы их приручили – и мы в ответе за них", – эмоционально отреагировала на находку дочь президента.

Фото: Instagram/shahnoza_mirziyoyeva

Также в соцсетях обрел популярность премьер-министр Армении. Никол Пашинян опубликовал видео, в котором задумчиво слушает Земфиру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
